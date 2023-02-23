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    Предполагаемый угонщик «Палисада» в Невском районе, которого не отпустил хозяин машины, стал фигурантом дела

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    После попытки угнать Hyundai Palisade в Невском районе Петербурга возбуждено уголовное дело. Предполагаемый преступник, которого до приезда полиции удерживал хозяин машины, временно помещен в изолятор.

    Дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), стало известно «Фонтанке» 23 февраля. Фигуранту скоро изберут меру пресечения.

    «Фонтанка» рассказывала о необычной угонной истории. На Ново-Александровской улице собственник автомобиля не позволил скрыться мужчине, который, по словам заявителя, собирался похитить его машину. Известно, что задержанного уже судили за кражи.

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