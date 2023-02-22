Хозяин «Палисада» в Невском районе сам задержал угонщика — с оборудованием и богатой биографией

Необычным образом развернулся угонный сюжет минувшим вечером в районе Невской заставы (Невский район Петербурга). Похитителя поймал сам автовладелец, стало известно «Фонтанке» 22 февраля.
Инцидент произошёл 21 февраля около 20:40 на улице Ново-Александровская, 19, что рядом с «Пролетарской». Полицейские, получив сообщение, выехали на место и выяснили, что собственник машины удерживает мужчину, который хотел похитить его Hyundai Palisade 2020 года выпуска, припаркованный неподалёку от дома, — 44-летнего петербуржца. Автовладелец передал предполагаемого угонщика наряду ППСП. Было изъято соответствующее оборудование: подавитель сигнала и устройство с разъёмом. Заявление об угоне автовладелец написал в полиции около 2 часов ночи.
В отделе полиции на задержанного составили административный материал за мелкое хулиганство и поместили под стражу. Известно, что у него богатая криминальная история. Он несколько раз осуждался за кражи, а в 2019 году был освобождён условно-досрочно.