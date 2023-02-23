Посетитель избил сотрудницу поликлиники в Металлострое. Помощь подоспела быстро

На сотрудницу поликлиники в поселке Металлострой напал посетитель. До задержания он успел несколько раз ударить женщину по голове.



В полицию Колпинского района о буйном мужчине заявили накануне, сообщает 23 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Действие разворачивалось в медучреждении на Пионерской улице. 52-летней пострадавшей сразу оказали помощь, а 28-летнего нарушителя на месте задержали полицейские.



Подозреваемого доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

