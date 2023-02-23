В Крыму по радио прозвучало обращение главы украинской разведки. Уже известно, что это было

Обращение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и гимн Украины прозвучали в эфире радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера». Об этом пишет 23 февраля РИА Новости со ссылкой на их редакции, а также на заявление министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.



Отмечается, что это дело рук хакеров. Эфир был взломан в некоторых районах полуострова — в Алуште, Белогорске, Джанкое, Судаке. «Радиовещание было оперативно прервано. При этом в Симферополе и Севастополе злоумышленники не смогли взломать эфир», — сказали в редакции «Спутника».

