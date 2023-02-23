    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -12

    3 м/с, южн

    762мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd74.71eur79.57

    Боевые действия на Украине

    В Крыму по радио прозвучало обращение главы украинской разведки. Уже известно, что это было

    6977
    10 комментариев

    Обращение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и гимн Украины прозвучали в эфире радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера». Об этом пишет 23 февраля РИА Новости со ссылкой на их редакции, а также на заявление министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

    Отмечается, что это дело рук хакеров. Эфир был взломан в некоторых районах полуострова — в Алуште, Белогорске, Джанкое, Судаке. «Радиовещание было оперативно прервано. При этом в Симферополе и Севастополе злоумышленники не смогли взломать эфир», — сказали в редакции «Спутника».

    Замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Юлия Килик подтвердила факт взлома. По данным специалистов радиотелевизионного передающего центра, атака затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM.

    «Фонтанка» писала, что взлом радиоэфира в разных городах России произошел 22 февраля. Внезапно на радио передали сигнал и предупреждение о «воздушной тревоге». В МЧС заявили, что данная информация является фейком и результатом хакерской атаки.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 10

    Гость23 Фев 2023 в 16:38
    Все идет по плану!????
    +1−0
    Гость23 Фев 2023 в 16:07
    И к чему эти пакости?
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close