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    После гибели двух рабочих на стройке Кудрово возбудили уголовное дело

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    СК Ленобласти возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности (часть 3 статьи 216 УК РФ) после смерти двух рабочих на стройплощадке жилого комплекса «Кудровский парк». О возбуждении дела 23 февраля сообщает пресс-служба регионального Следкома, подробности происшествия рассказывает 47news.

    Следствие установило, что 18-ти и 20-летний мужчины работали кровельщиками и занимались утеплением кровли на крыше дома на высоте 12 этажа. «После проведения работы стали спускаться на «маятниковом» подъемнике, предназначенном для подъема строительных материалов. В результате оборвался трос и произошло обрушение подъемника», — поясняет пресс-служба СК Ленобласти.

    По данным 47news, о гибели строителей в полицию сообщили вечером 21 февраля. Компания-генподрядчик связывает случившееся с нарушением рабочими техники безопасности.

    Следователи осмотрели место происшествия вместе с инспектором по охране труда, изъяли нужные документы и опросили работников стройки. Следственные действия продолжаются.

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