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    Двое строителей погибли в Кудрово: сорвался фасадный подъёмник

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    Двое мигрантов погибли на строительной площадке во Всеволожском районе Ленобласти, когда работали над фасадом жилого комплекса. Об этом 22 февраля сообщает 47news, ссылаясь на правоохранительные органы.

    Накануне около половины девятого вечера в полицию поступило сообщение о происшествии на Центральной улице, 8, в Кудрово. Местный охранник рассказал, что приблизительно в 20:15 во время обхода территории услышал скрежет и звуки падения. Предварительно, с высоты сорвался фасадный подъёмник. В нём находились 20-летний гражданин Узбекистана и 18-летний строитель из Таджикистана.

    На данный момент сотрудники полиции и следственного отдела СК Ленобласти выясняют обстоятельства случившегося.

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