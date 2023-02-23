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    Полиция нашла предполагаемого убийцу жителя Колпино, тело которого обнаружил брат

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    Полиция вышла на мужчину, которого подозревают в убийстве пенсионера в Колпино. Это знакомый погибшего — по предварительным данным, преступлению поспособствовало совместное распитие алкоголя.

    Мужчину задержали прошлым вечером в Колпино, сообщает 23 февраля городское ГУ МВД. Это 65-летний пенсионер, по данным «Фонтанки», он живет недалеко от дома, где произошло преступление. Следствие полагает, что ночью в конце января мужчина пришел в гости к товарищу, во время застолья поссорился с ним и убил с помощью ножа.

    Подозреваемого временно поместили в изолятор. По нашей информации, десять лет назад его лишили прав из-за аварии с пострадавшим, больше проблем с законом он не имел.

    Как писала «Фонтанка», погибшего обнаружил мертвым брат. Родственник не отвечал на звонки и не открывал дверь, так что петербуржцу пришлось постараться, чтобы раздобыть ключи от квартиры брата.

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