Полиция нашла предполагаемого убийцу жителя Колпино, тело которого обнаружил брат

Полиция вышла на мужчину, которого подозревают в убийстве пенсионера в Колпино. Это знакомый погибшего — по предварительным данным, преступлению поспособствовало совместное распитие алкоголя.



Мужчину задержали прошлым вечером в Колпино, сообщает 23 февраля городское ГУ МВД. Это 65-летний пенсионер, по данным «Фонтанки», он живет недалеко от дома, где произошло преступление. Следствие полагает, что ночью в конце января мужчина пришел в гости к товарищу, во время застолья поссорился с ним и убил с помощью ножа.

Подозреваемого временно поместили в изолятор. По нашей информации, десять лет назад его лишили прав из-за аварии с пострадавшим, больше проблем с законом он не имел.

