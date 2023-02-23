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    В Боткинской больнице объяснили, почему пенсионерку увезли в другое медучреждение с травмами

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    Пенсионерка, которую увезли на скорой из Боткинской больницы, поступила туда уже с травмами. Об этом «Фонтанке» 23 февраля рассказали в пресс-службе больницы.

    Там подтвердили, что пациентка действительно поступила в учреждение 16 февраля с внебольничной двусторонней пневмонией, лечилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. В больнице добавляют, что на тот момент у женщины уже зафиксировали травмы головы и лица неустановленной давности.

    «В результате дополнительного обследования и проведения КТ у женщины был выявлен геморрагический инсульт, в связи с чем было принято решение о переводе пациентки в Городскую больницу № 3», — сообщили в Боткинской больнице.

    Ранее «Фонтанка» писала, что 92-летнюю горожанку увезли из Боткинской на скорой с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга с кровоизлиянием, множеством ушибов и ссадин. Отмечалось, что полиция разбирается в том, как и когда женщина получила травмы.

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