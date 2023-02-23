Пенсионерка из Петербурга попала в больницу с пневмонией. Оттуда ее увезли на скорой с травмами

Петербургская полиция разбирается, где и как получила травмы 92-летняя пенсионерка, которую увезли на скорой из Боткинской больницы.

Пациентку забрали накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 февраля. Женщина находится в тяжелом состоянии — с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга с кровоизлиянием, множеством ушибов и ссадин на лице, на теле, на руках и на ногах.



По данным «Фонтанки», пострадавшую неделю назад положили в Боткинскую с пневмонией. Сейчас женщина находится в другом медучреждении.