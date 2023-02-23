    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -11

    2 м/с, ю-з

    764мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.71eur79.57

    Пенсионерка из Петербурга попала в больницу с пневмонией. Оттуда ее увезли на скорой с травмами

    4733
    14 комментариев

    Петербургская полиция разбирается, где и как получила травмы 92-летняя пенсионерка, которую увезли на скорой из Боткинской больницы.

    Пациентку забрали накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 февраля. Женщина находится в тяжелом состоянии — с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга с кровоизлиянием, множеством ушибов и ссадин на лице, на теле, на руках и на ногах.

    По данным «Фонтанки», пострадавшую неделю назад положили в Боткинскую с пневмонией. Сейчас женщина находится в другом медучреждении.

    «Фонтанка» направила запрос в Боткинскую больницу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ7
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close