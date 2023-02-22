МИД России: Лавров и Ван И не обсуждали китайский план урегулирования конфликта на Украине

«Китайский мирный план» урегулирования конфликта на Украине не обсуждался на встрече главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, членом Политбюро Ван И.
Как 22 февраля сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, Ван И ознакомил коллегу с соображениями Китая «относительно коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию».
О каком-либо отдельном «плане» разговора не было, резюмировали в ведомстве.
Ван И 19 февраля провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. За день до этого представитель Китая сообщил о намерениях КНР представить мирный план урегулирования конфликта на Украине. Как писал «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, его могут обнародовать 24 февраля, в годовщину начала СВО.