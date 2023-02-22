Петербуржцы протоптали тропу от Сенатской площади до Университетской набережной

Жители Петербурга продолжают ходить по льду и прокладывать новые дороги. Так, тропинка появилась на Неве между Сенатской площадью и Университетской набережной.
Горожане потеряли страх в связи с пришедшими морозами. Несмотря на устойчивый минус, выход на лед все еще смертельно опасен. МЧС не устает об этом напоминать.
В Петербурге из-за холодов объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В ближайшую ночь столбики термометров опустятся до 20 градусов со знаком минус. В Ленобласти будет еще холоднее.
Напомним, что выход на лед городских водоемов в Петербурге запрещен до 15 апреля и карается штрафом от 1 до 5 тысяч рублей.