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    Петербуржцы протоптали тропу от Сенатской площади до Университетской набережной

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    Жители Петербурга продолжают ходить по льду и прокладывать новые дороги. Так, тропинка появилась на Неве между Сенатской площадью и Университетской набережной.

    Горожане потеряли страх в связи с пришедшими морозами. Несмотря на устойчивый минус, выход на лед все еще смертельно опасен. МЧС не устает об этом напоминать.

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    В Петербурге из-за холодов объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В ближайшую ночь столбики термометров опустятся до 20 градусов со знаком минус. В Ленобласти будет еще холоднее.

    Напомним, что выход на лед городских водоемов в Петербурге запрещен до 15 апреля и карается штрафом от 1 до 5 тысяч рублей.

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