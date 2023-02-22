«Желтый» уровень опасности. Петербургу обещают 20-градусные морозы

Город на Неве уже принял на себя удар мороза, но настоящий холод еще впереди. В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности, означающий потенциально опасную погоду. Об этом сообщили в Смольном.



По данным Росгидрометцентра, с 00 до 13 часов 23 февраля температура местами опустится до минус 20 градусов и ниже.

Помимо холода, горожан ожидает еще и гололед. Водителей просят быть осторожными и по возможности не садиться за руль из-за высокого риска ДТП. Пешеходам тоже следует проявлять внимательность.



«Фонтанка» писала, что в Ленобласти на 23 февраля температура воздуха местами будет опускаться до минус 23–28 градусов.

