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    «Желтый» уровень опасности. Петербургу обещают 20-градусные морозы

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    Город на Неве уже принял на себя удар мороза, но настоящий холод еще впереди. В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности, означающий потенциально опасную погоду. Об этом сообщили в Смольном.

    По данным Росгидрометцентра, с 00 до 13 часов 23 февраля температура местами опустится до минус 20 градусов и ниже.

    Помимо холода, горожан ожидает еще и гололед. Водителей просят быть осторожными и по возможности не садиться за руль из-за высокого риска ДТП. Пешеходам тоже следует проявлять внимательность.

    «Фонтанка» писала, что в Ленобласти на 23 февраля температура воздуха местами будет опускаться до минус 23–28 градусов.

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