«Использовал рукопись в качестве заложника». Писательница Джоан Роулинг призналась в насилии со стороны экс-супруга

Писательница Джоан Роулинг подвергалась насилию со стороны бывшего мужа Хорхе Арантеса. Об этом она рассказала в подкасте The Witch Trials of JK Rowling 22 февраля.



Свои отношения с экс-супругом она описала как «жестокие и контролирующие». В то время, когда они были вместе, Роулинг занималась рукописью первой книги серии про «Гарри Поттера».

«Он знал, что эта рукопись значила для меня, потому что в какой-то момент спрятал её и использовал в качестве заложника», — рассказала писательница.