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    «Использовал рукопись в качестве заложника». Писательница Джоан Роулинг призналась в насилии со стороны экс-супруга

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    Писательница Джоан Роулинг подвергалась насилию со стороны бывшего мужа Хорхе Арантеса. Об этом она рассказала в подкасте The Witch Trials of JK Rowling 22 февраля.

    Свои отношения с экс-супругом она описала как «жестокие и контролирующие». В то время, когда они были вместе, Роулинг занималась рукописью первой книги серии про «Гарри Поттера».

    «Он знал, что эта рукопись значила для меня, потому что в какой-то момент спрятал её и использовал в качестве заложника», — рассказала писательница.

    Роулинг ежедневно брала на работу несколько страниц, чтобы муж не понял, что что-то пропало, и ксерокопировала их. Бумаги она складывала в шкафу в комнате для персонала. «Я подозревала, что он сожжёт рукопись или заберёт её», — добавила женщина.

    Писательница отметила, что эта рукопись до сих пор многое значит для неё. В тот период она оказалась одной из наиболее приоритетных вещей для спасения.

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