Петербуржцы разъезжаются на долгие выходные по 9-балльным пробкам

Дорожные пробки в Петербурге к пяти часам вечера 22 февраля доросли до аномальных 9 баллов. Это на три балла больше обычного для вечера среды.
По данным «Яндекс.Пробок», на Невском проспекте уже в половине пятого плотность движения достигла максимальных 10 баллов. Сейчас в бордовый на карте окрасились улицы в районе площади Восстания и площади Александра Невского. Стоят Садовая улица, набережные Невы и основные магистрали Петроградской стороны.
Необычно плотная пробка собралась на Софийской улице: затор длиной 5,2 километра скопился от улицы Труда до КАД. По-прежнему затруднено движение на юго-востоке КАД. На внешнем кольце собралась пробка в 9,3 километра от Пулковского шоссе до виадука над железной дорогой.
Пробки в городе начали нехарактерно расти уже в середине дня. Короткий рабочий день разогнал петербуржцев по домам на несколько часов раньше обычного, и уже в четвертом часу загруженность городских дорог составила 7 баллов.