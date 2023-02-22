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    Петербуржцы разъезжаются на долгие выходные по 9-балльным пробкам

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    7 комментариев
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    Дорожные пробки в Петербурге к пяти часам вечера 22 февраля доросли до аномальных 9 баллов. Это на три балла больше обычного для вечера среды.

    По данным «Яндекс.Пробок», на Невском проспекте уже в половине пятого плотность движения достигла максимальных 10 баллов. Сейчас в бордовый на карте окрасились улицы в районе площади Восстания и площади Александра Невского. Стоят Садовая улица, набережные Невы и основные магистрали Петроградской стороны.

    Необычно плотная пробка собралась на Софийской улице: затор длиной 5,2 километра скопился от улицы Труда до КАД. По-прежнему затруднено движение на юго-востоке КАД. На внешнем кольце собралась пробка в 9,3 километра от Пулковского шоссе до виадука над железной дорогой.

    Пробки в городе начали нехарактерно расти уже в середине дня. Короткий рабочий день разогнал петербуржцев по домам на несколько часов раньше обычного, и уже в четвертом часу загруженность городских дорог составила 7 баллов.

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    ПетербургПробкиПробки 9 баллов
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    Комментарии 7

    Святослав-ужас хазар22 Фев 2023 в 17:44
    Говорил и буду говорить : самые тупые рулевые прокладки это в нашем городе . Нигде больше такого количества ТП , да и просто дятлов за рулем я не видел. Много где пришлось помотаться: наши ТП -это нечто ! Именно из -за них 90 проц. пробок в городе. Эти уожества не имеют представления о нормальном передвижении на авто и мешают другим. За последние лет 10 ситуация в СПб катастрофически ухудшилась. К безмозглым ограничениям, связанных с закрытием на ремонт прибавилось просто несметное количество ТП. Специально в прошлом году проезжая мимо аварий смотрел на участников. В 9 и10 аварии происходят с участием ТП !
    У меня есть простой , но действенный метод : Если виновник аварии имеет стаж НЕ БОЛЕЕ трёх лет, то ущерб должен делить пополам с инструктором, который его обучал. Если повторно в течении трёх лет, то инструктора лишать лицензии. Вот тогда и дороги станут намного свободнее.
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