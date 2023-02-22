Петербуржцы разъезжаются на долгие выходные по 9-балльным пробкам

Дорожные пробки в Петербурге к пяти часам вечера 22 февраля доросли до аномальных 9 баллов. Это на три балла больше обычного для вечера среды.

По данным «Яндекс.Пробок», на Невском проспекте уже в половине пятого плотность движения достигла максимальных 10 баллов. Сейчас в бордовый на карте окрасились улицы в районе площади Восстания и площади Александра Невского. Стоят Садовая улица, набережные Невы и основные магистрали Петроградской стороны.