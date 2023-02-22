Вечерние пробки пришли в Петербург на два часа раньше обычного

Загруженность дорог в Петербурге уже к четырем часам дня достигла 7 баллов. Такая плотность движения обычно характерна для вечернего часа пик. Вероятно, горожане уже разъезжаются по домам из-за короткого предпраздничного рабочего дня.
Семибалльные пробки — это на 2 балла больше обычного для четвертого часа дня в среду, отмечает аналитический центр «Яндекс.Пробки». К 17 часам ожидается, что загруженность петербургских дорог дорастет до 8 баллов.
Наиболее плотное движение сейчас наблюдается в центре и на Петроградской стороне. Также плотно стоят Ивановская и Народная улицы, Октябрьская набережная, проспект Славы и Софийская улица. На юго-западе КАД тоже скопились крупные пробки: на внешнем кольце между Колтушским и Мурманским шоссе, а также между Мурманским шоссе и Обухово, внутреннее кольцо встало от Шушар почти до вантового моста.