Вечерние пробки пришли в Петербург на два часа раньше обычного

Загруженность дорог в Петербурге уже к четырем часам дня достигла 7 баллов. Такая плотность движения обычно характерна для вечернего часа пик. Вероятно, горожане уже разъезжаются по домам из-за короткого предпраздничного рабочего дня.

Семибалльные пробки — это на 2 балла больше обычного для четвертого часа дня в среду, отмечает аналитический центр «Яндекс.Пробки». К 17 часам ожидается, что загруженность петербургских дорог дорастет до 8 баллов.