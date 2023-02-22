Число пострадавших после обстрела в Шебекино увеличилось

После обстрелов в Шебекино в Белгородской области пострадали два человека. Об этом 22 февраля рассказал в соцсетях глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.



В медицинские учреждения, по его словам, доставлены мужчина с осколочными ранениями в тяжёлом состоянии и ещё один пострадавший с контузией в состоянии средней степени тяжести.

Пожар, который возник в торговом центре после попадания в него снарядов, уже потушили. На данный момент спасатели занимаются проливом конструкций.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил, что Шебекино попало под обстрел ВСУ. В результате происшествия пострадал один человек.