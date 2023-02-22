Торговый центр загорелся в Шебекино после обстрела. Один человек пострадал

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино в Белгородской области. Об этом 22 февраля в своём Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Снаряды попали в торговый центр, из-за чего тот воспламенился. Предварительно, в результате происшествия один человек пострадал.
«Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое», — говорится в записи.
На данный момент на месте находятся оперативные службы. Спасатели приступили к тушению огня.
Ранее в среду Гладков сообщал о разрушении после обстрела гражданских объектов. В трёх домах, как уточнялось, выбиты окна, посечены заборы и фасады.