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    Торговый центр загорелся в Шебекино после обстрела. Один человек пострадал

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    Под обстрел ВСУ попал город Шебекино в Белгородской области. Об этом 22 февраля в своём Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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    Снаряды попали в торговый центр, из-за чего тот воспламенился. Предварительно, в результате происшествия один человек пострадал.

    «Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое», — говорится в записи.

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    На данный момент на месте находятся оперативные службы. Спасатели приступили к тушению огня.

    Ранее в среду Гладков сообщал о разрушении после обстрела гражданских объектов. В трёх домах, как уточнялось, выбиты окна, посечены заборы и фасады.

    Фото: Настоящий Гладков
    Фото: Настоящий Гладков

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    Комментарии 7

    Гость22 Фев 2023 в 14:54
    Это еще сво или уже .....?
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