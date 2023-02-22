Под Лугой столкнулись машина ДПС и трактор, который убирал снег с асфальта

В Лужском районе Ленобласти на съезде с федеральной трассы столкнулись полицейский автомобиль и трактор, который чистил асфальт от снега. Об этом 22 февраля сообщает 47news, ссылаясь на правоохранительные органы.
Предварительно известно, что ДТП произошло около часа дня в среду на 145-м километре трассы Р-21 у Луги.
Предположительно трактор не уступил дорогу машине ДПС, когда та съезжала на улицу Алексея Васильева. В аварии никто не пострадал. На данный момент в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД.