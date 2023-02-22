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    Под Лугой столкнулись машина ДПС и трактор, который убирал снег с асфальта

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    В Лужском районе Ленобласти на съезде с федеральной трассы столкнулись полицейский автомобиль и трактор, который чистил асфальт от снега. Об этом 22 февраля сообщает 47news, ссылаясь на правоохранительные органы.

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    Предварительно известно, что ДТП произошло около часа дня в среду на 145-м километре трассы Р-21 у Луги.

    Предположительно трактор не уступил дорогу машине ДПС, когда та съезжала на улицу Алексея Васильева. В аварии никто не пострадал. На данный момент в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД.

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