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    У Петропавловки — толпа. Учителя и студенты пытаются попасть на «секретный» патриотический концерт

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    В Петербурге готовятся к началу патриотического концерта в честь дня защитника Отечества. Его организацию нигде не анонсировали, но желающих его посетить оказалось необычайно много.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», на входе у соборной площади установили рамки металлоискателей, из-за чего образовалась давка. В ней журналист обнаружил студентов и учителей. Одна из женщин искала в давке представителя РОНО Адмиралтейского района.

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    Изначально, как утверждают собеседники «Фонтанки», митинг-концерт собирались провести в 12 часов, однако перенесли на 15.00, чтобы акция совпала с митингом в Лужниках, где будет выступать Владимир Путин.

    Саму петербургскую акцию в соцсетях не анонсировали. Знакомые с «Фонтанкой» чиновники утверждают, что указание провести такой митинг им поступило лишь накануне.

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