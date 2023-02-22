У Петропавловки — толпа. Учителя и студенты пытаются попасть на «секретный» патриотический концерт

В Петербурге готовятся к началу патриотического концерта в честь дня защитника Отечества. Его организацию нигде не анонсировали, но желающих его посетить оказалось необычайно много.



Как передает корреспондент «Фонтанки», на входе у соборной площади установили рамки металлоискателей, из-за чего образовалась давка. В ней журналист обнаружил студентов и учителей. Одна из женщин искала в давке представителя РОНО Адмиралтейского района.

