Покупатель IKEA создаст производство на заводе Ford в Ленобласти

Петербургский производитель кухонной мебели «Слотекс» арендовал часть площадей бывшего завода Ford во Всеволожске. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в интервью изданию «Новый проспект» 22 февраля.



Ранее власти региона рассказывали, что на площадке будет запущено деревообрабатывающее производство, но имя арендатора не раскрывалось.



По данным «Делового Петербурга», «Слотекс» намерен запустить производство мебельных плит. Сейчас уже запущена первая очередь — производство мебельных компонентов. Вторая очередь — производство декоративных бумажно-слоистых пластиков и мебельных плит на их основе ожидается к запуску позднее в этом году.

