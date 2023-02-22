Покупатель IKEA создаст производство на заводе Ford в Ленобласти

Петербургский производитель кухонной мебели «Слотекс» арендовал часть площадей бывшего завода Ford во Всеволожске. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в интервью изданию «Новый проспект» 22 февраля.
Ранее власти региона рассказывали, что на площадке будет запущено деревообрабатывающее производство, но имя арендатора не раскрывалось.
По данным «Делового Петербурга», «Слотекс» намерен запустить производство мебельных плит. Сейчас уже запущена первая очередь — производство мебельных компонентов. Вторая очередь — производство декоративных бумажно-слоистых пластиков и мебельных плит на их основе ожидается к запуску позднее в этом году.
Ранее сообщалось, что три завода шведской компании IKEA в Новгородской, Ленинградской и Кировской областях намерены купить производитель пиломатериалов «Лузалес» и специализирующаяся на фасадах и кухонных столешницах фирма «Слотекс». Сделку одобрила комиссия правительства.
Изначально на бывшем заводе Ford корейский производитель автозапчастей Sungwoo Hitech в 2023 году планировал начать выпуск чехлов для автомобилей Hyundai. Компания выкупила площадку в 2021 году и собиралась вложить в ее модернизацию 6,8 миллиарда рублей. На предприятии должны были работать 520 человек. О том, что Sungwoo Hitech приостановил проект на базе бывшего предприятия Ford, ранее говорил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.