Доски вместо чехлов для машин. На бывшем заводе Ford запустят деревообрабатывающее производство

Часть площадей бывшего автозавода Ford под Всеволожском арендовала деревообрабатывающая компания. Об этом 2 февраля сообщает портал 47news со ссылкой на комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти.



В данный момент на территории предприятия ведутся пусконаладочные работы. По словам чиновников, на мощностях бывшего «Форд» новый собственник организует производство изделий из древесины.

О том, что завод Ford выкупит корейский производитель автозапчастей Sungwoo Hitech стало известно в 2021 году. Его дочка «СВ РУС» в 2023 году планировала начать выпуск чехлов для автомобилей Hyundai. О завершении сделки правительство региона объявило 7 февраля 2022 года.