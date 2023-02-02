Доски вместо чехлов для машин. На бывшем заводе Ford запустят деревообрабатывающее производство

Часть площадей бывшего автозавода Ford под Всеволожском арендовала деревообрабатывающая компания. Об этом 2 февраля сообщает портал 47news со ссылкой на комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти.
В данный момент на территории предприятия ведутся пусконаладочные работы. По словам чиновников, на мощностях бывшего «Форд» новый собственник организует производство изделий из древесины.
О том, что завод Ford выкупит корейский производитель автозапчастей Sungwoo Hitech стало известно в 2021 году. Его дочка «СВ РУС» в 2023 году планировала начать выпуск чехлов для автомобилей Hyundai. О завершении сделки правительство региона объявило 7 февраля 2022 года.
Корейская компания собиралась вложить в модернизацию площадки 6,8 миллиарда рублей. На предприятии должны были работать 520 человек. О том, что Sungwoo Hitech приостановил проект на базе бывшего предприятия Ford, ранее говорил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В ООО «СВ РУС» 47news подтвердили, что сдали в аренду часть заводских площадей, но не стали называть имя партнёра, сославшись на «коммерческую тайну».