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    Никто не сможет написать эти 8 слов правильно с первого раза. А вам по силам?

    Сможете ли вы справиться со словами, в которых слышится совсем не то, что пишется?

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    2 комментария
    В правильном написании некоторых слов сам черт ногу сломит
    В правильном написании некоторых слов сам черт ногу сломитКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    В русском языке есть много слов, которые могут поставить в тупик даже знатока. Например, в случаях, когда мы слышим какой-то звук, а обозначающей его буквы в слове нет. А порой бывает и наоборот! И это мы еще не задумывались о словах с разделительными мягкими и твердыми знаками (там вообще всё сложно). Решили быстренько проверить ваши знания — вот восемь слов, которые вы наверняка не сможете написать правильно с первого раза. Или все-таки сможете?

    В одном из этих слов точно есть буква Т. Но в каком из них?

    А в одном из этих слов вовсе не нужно никакой дополнительной буквы. Осталось только выяснить, в каком!

    Разделительные знаки в слове — это всегда тяжело. Например, в каком из этих слов нужно поставить разделительный мягкий знак?

    А сможете ли без ошибок написать вот это слово?

    А как правильно написать вот эту профессию?

    Одно из этих слов можно написать как с непроизносимой согласной, так и без нее, но значения в обоих случаях будут совершенно разными. Что это за слово?

    В каком из этих слов на месте пропуска пишется буква Т?

    Только в одном из этих слов есть разделительный твердый знак. Но в каком?

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    Никто не сможет написать эти 8 слов правильно с первого раза. А вам по силам?

    Очень плохо! Срочно на пересдачу!

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    Никто не сможет написать эти 8 слов правильно с первого раза. А вам по силам?

    Всё не так плохо, но знания русского не мешало бы подтянуть

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    Никто не сможет написать эти 8 слов правильно с первого раза. А вам по силам?

    Приемлемый результат! Вас нелегко смутить непроизносимыми согласными и другими причудами

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    Никто не сможет написать эти 8 слов правильно с первого раза. А вам по силам?

    Идеально! Каждый фельдъегерь жмет вам руку!

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    В правильном написании некоторых слов сам черт ногу сломит
    В правильном написании некоторых слов сам черт ногу сломитКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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