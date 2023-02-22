Никто не сможет написать эти 8 слов правильно с первого раза. А вам по силам?

В русском языке есть много слов, которые могут поставить в тупик даже знатока. Например, в случаях, когда мы слышим какой-то звук, а обозначающей его буквы в слове нет. А порой бывает и наоборот! И это мы еще не задумывались о словах с разделительными мягкими и твердыми знаками (там вообще всё сложно). Решили быстренько проверить ваши знания — вот восемь слов, которые вы наверняка не сможете написать правильно с первого раза. Или все-таки сможете?