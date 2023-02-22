В русском языке есть много слов, которые могут поставить в тупик даже знатока. Например, в случаях, когда мы слышим какой-то звук, а обозначающей его буквы в слове нет. А порой бывает и наоборот! И это мы еще не задумывались о словах с разделительными мягкими и твердыми знаками (там вообще всё сложно). Решили быстренько проверить ваши знания — вот восемь слов, которые вы наверняка не сможете написать правильно с первого раза. Или все-таки сможете?
В одном из этих слов точно есть буква Т. Но в каком из них?
А в одном из этих слов вовсе не нужно никакой дополнительной буквы. Осталось только выяснить, в каком!
Разделительные знаки в слове — это всегда тяжело. Например, в каком из этих слов нужно поставить разделительный мягкий знак?
А сможете ли без ошибок написать вот это слово?
А как правильно написать вот эту профессию?
Одно из этих слов можно написать как с непроизносимой согласной, так и без нее, но значения в обоих случаях будут совершенно разными. Что это за слово?
В каком из этих слов на месте пропуска пишется буква Т?
Только в одном из этих слов есть разделительный твердый знак. Но в каком?
Никто не сможет написать эти 8 слов правильно с первого раза. А вам по силам?
Очень плохо! Срочно на пересдачу!
Поделитесь результатом
Никто не сможет написать эти 8 слов правильно с первого раза. А вам по силам?
Всё не так плохо, но знания русского не мешало бы подтянуть
Поделитесь результатом
Никто не сможет написать эти 8 слов правильно с первого раза. А вам по силам?
Приемлемый результат! Вас нелегко смутить непроизносимыми согласными и другими причудами
Поделитесь результатом
Никто не сможет написать эти 8 слов правильно с первого раза. А вам по силам?
Идеально! Каждый фельдъегерь жмет вам руку!