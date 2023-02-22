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    В Петербурге с 2024 года больные сердечной недостаточностью будут получать бесплатную терапию

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    Законодательное собрание Петербурга в окончательном, третьем чтении приняло законопроект о предоставлении бесплатной терапии пациентам с хронической сердечной недостаточностью. Депутаты на заседании 22 февраля поддержали инициативу единогласно, она начнет работать с 1 января 2024 года.

    Пациенты, больные хронической сердечной недостаточностью (ХСН), будут иметь право на бесплатную терапию при соблюдении следующих условий:

    • больной имеет сниженную фракцию выброса менее 40 % (это доля крови, выбрасываемой из сердца в аорту во время каждого сокращения, норма в покое составляет 50–70 %);
    • пациент стоит на диспансерном учете.

    Ранее глава парламентской комиссии по соцполитике Александр Ржаненков рассказывал, что инициатива должна помочь спасать жизни людей и сокращать количество вызовов врачей. Депутат привел данные, согласно которым после первичной госпитализации 10 % больных умирают в течение месяца, 20 % пациентов — в течение полугода, каждый второй больной — в течение 5 лет.

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    Комментарии 5

    Гость22 Фев 2023 в 14:20
    А доживут?
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