В Петербурге с 2024 года больные сердечной недостаточностью будут получать бесплатную терапию

Законодательное собрание Петербурга в окончательном, третьем чтении приняло законопроект о предоставлении бесплатной терапии пациентам с хронической сердечной недостаточностью. Депутаты на заседании 22 февраля поддержали инициативу единогласно, она начнет работать с 1 января 2024 года.



Пациенты, больные хронической сердечной недостаточностью (ХСН), будут иметь право на бесплатную терапию при соблюдении следующих условий:

