В Петербурге с 2024 года больные сердечной недостаточностью будут получать бесплатную терапию

Законодательное собрание Петербурга в окончательном, третьем чтении приняло законопроект о предоставлении бесплатной терапии пациентам с хронической сердечной недостаточностью. Депутаты на заседании 22 февраля поддержали инициативу единогласно, она начнет работать с 1 января 2024 года.
Пациенты, больные хронической сердечной недостаточностью (ХСН), будут иметь право на бесплатную терапию при соблюдении следующих условий:
- больной имеет сниженную фракцию выброса менее 40 % (это доля крови, выбрасываемой из сердца в аорту во время каждого сокращения, норма в покое составляет 50–70 %);
- пациент стоит на диспансерном учете.
Ранее глава парламентской комиссии по соцполитике Александр Ржаненков рассказывал, что инициатива должна помочь спасать жизни людей и сокращать количество вызовов врачей. Депутат привел данные, согласно которым после первичной госпитализации