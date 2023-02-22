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    «Радикальные силы используют несовершеннолетних». В школах Петербурга родителей предупредили о митингах

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    Петербургским родителям рекомендуют не оставлять вне поля зрения детей-школьников в предстоящие длинные выходные. В центр города якобы может вернуться протестная активность. Такое предупреждение получили участники родительского чата от классного руководителя одной из школ Приморского района.

    «Информируем Вас, что в выходные дни в центре города планируется проведение несанкционированных митингов. Радикальные силы активно используют несовершеннолетних в своих политических интересах. Чаще всего они подталкивают молодежь к несанкционированным митингам и демонстрациям, при этом истинные организаторы зачастую сами остаются в тени», — говорилось в сообщении.

    Также в Купчино в одной из школ среди родителей «в связи с большими выходными» провели опрос, где будут их дети в эти дни.

    В комитете по образованию Петербурга «Фонтанке» уточнили, что не рекомендовали школам проводить подобные опросы. Такой же позиции придерживаются и в администрации Приморского района. «Подобная рассылка администрацией не готовилась и не направлялась», — заявили там.

    С 21 февраля центр Петербурга начал обрастать заборами. Ограждения появились на Невском проспекте в районе Гостиного двора. Источник в полиции заявил, что это подготовка к вероятным акциям, которые могут произойти в годовщину начала боевых действий на Украине. По данным «Фонтанки», протестных мероприятий в городе не запланировано.

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    ЛАЙК0
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ18
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 19

    Гость22 Фев 2023 в 12:56
    Я против митингов
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