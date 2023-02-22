«Радикальные силы используют несовершеннолетних». В школах Петербурга родителей предупредили о митингах

Петербургским родителям рекомендуют не оставлять вне поля зрения детей-школьников в предстоящие длинные выходные. В центр города якобы может вернуться протестная активность. Такое предупреждение получили участники родительского чата от классного руководителя одной из школ Приморского района.
«Информируем Вас, что в выходные дни в центре города планируется проведение несанкционированных митингов. Радикальные силы активно используют несовершеннолетних в своих политических интересах. Чаще всего они подталкивают молодежь к несанкционированным митингам и демонстрациям, при этом истинные организаторы зачастую сами остаются в тени», — говорилось в сообщении.
Также в Купчино в одной из школ среди родителей «в связи с большими выходными» провели опрос, где будут их дети в эти дни.
В комитете по образованию Петербурга «Фонтанке» уточнили, что не рекомендовали школам проводить подобные опросы. Такой же позиции придерживаются и в администрации Приморского района. «Подобная рассылка администрацией не готовилась и не направлялась», — заявили там.
С 21 февраля центр Петербурга начал обрастать заборами. Ограждения появились на Невском проспекте в районе Гостиного двора. Источник в полиции заявил, что это подготовка к вероятным акциям, которые могут произойти в годовщину начала боевых действий на Украине. По данным «Фонтанки», протестных мероприятий в городе не запланировано.