Вы нам не враги. Байден выступил в Варшаве и обратился к россиянам

Президент США Джозеф Байден вечером 21 февраля выступил в Варшаве с обращением к россиянам. Он заявил, что миллионы граждан РФ, которые хотят мирной жизни, не являются врагами Западу, а также заверил в силе Киева.



По словам американского лидера, предсказания в отношении Запада не сбылись: «Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) думал, что поставки электроэнергии станут своего рода орудием против Европы, но вместо этого мы все сплотились и смогли этой зимой обеспечить альтернативу этим поставкам», — заявил Байден.



«Я хочу обратиться к российскому народу: США и европейские страны не хотят уничтожить Россию. Мы не планируем нападать на Россию, захватывать ее», — подчеркнул политик. По его мнению, боевые действия на Украине не вызваны необходимостью, он назвал происходящее «трагедией». «Если Украина сейчас перестанет защищаться — это станет концом Украины», — добавил он.

