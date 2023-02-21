Вы нам не враги. Байден выступил в Варшаве и обратился к россиянам

Президент США Джозеф Байден вечером 21 февраля выступил в Варшаве с обращением к россиянам. Он заявил, что миллионы граждан РФ, которые хотят мирной жизни, не являются врагами Западу, а также заверил в силе Киева.
По словам американского лидера, предсказания в отношении Запада не сбылись: «Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) думал, что поставки электроэнергии станут своего рода орудием против Европы, но вместо этого мы все сплотились и смогли этой зимой обеспечить альтернативу этим поставкам», — заявил Байден.
«Я хочу обратиться к российскому народу: США и европейские страны не хотят уничтожить Россию. Мы не планируем нападать на Россию, захватывать ее», — подчеркнул политик. По его мнению, боевые действия на Украине не вызваны необходимостью, он назвал происходящее «трагедией». «Если Украина сейчас перестанет защищаться — это станет концом Украины», — добавил он.
Спикер заявил, что Европа и США продолжат поставлять Киеву системы ПВО, танки и артиллерию, а также что страны не устанут оказывать Украине поддержку.
Глава США подчеркнул, что миллионы россиян, которые хотят жить в мире, не являются врагами Западу. По мнению Байдена, президент России может «одним словом» завершить боевые действия. Также американский политик затронул и тему военных преступлений, которые не должны быть забыты.
«Россия знает: если она нападет хоть на одну страну (члена НАТО. — Прим. ред.), это будет рассматриваться как нападение на весь блок. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО», — подчеркнул Байден.
Президент США заверил, что санкционное давление на Москву продолжится, и анонсировал новые антироссийские санкции. Вашингтон объявит их в течение текущей недели.
«Свобода. Нет более великого слова, чем «свобода». В этом вся наша надежда. Все, что сегодня мы делаем, — это строим фундамент для будущих поколений. И основой этого фундамента должна быть свобода», — завершая выступление, сказал Байден.
О том, что Джозеф Байден может обратиться к россиянам вечером 21 февраля, стало известно в конце прошлой недели. Политологи называли неслучайным, что президент США сделает это сразу после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. «Фонтанка» пересказывала главное, о чем говорил российский президент.