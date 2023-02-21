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    Закончилась эпоха. Angry Birds удалят из Google Play

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    Разработчик компьютерных игр Rovio из Финляндии сообщил о намерении удалить популярную игру Angry Birds из магазина приложений Google Play. Соответствующее заявление по этому поводу опубликовано 21 февраля на официальной странице компании в соцсетях.

    Как уточняется в заявлении, Angry Birds будет удалена из магазина Google Play в четверг, 23 февраля. При этом уже загруженная ранее игра продолжит работать на устройствах. Также компания сообщила, что может переименовать игру в магазине App Store в Red’s First Flight.

    Ранее «Фонтанка» писала, что у российских видеосервисов начиная с весны 2023 года заканчиваются контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney. Они пропадут из отечественных онлайн-кинотеатров после 28 февраля.

    Первая версия Angry Birds была выпущена для iPhone 11 декабря 2009 года. Задачей пользователей было стрелять из рогатки разноцветными птицами по врагам — зеленым свиньям, расставленным в «замках», которые ломаются от ударов. Уровень считался пройденным после уничтожения всех свиней на игровом поле. Впоследствии игра была портирована на браузеры, другие мобильные и игровые платформы, в том числе Android. Rovio выпустила более 10 различных дополнений и версий оригинальных Angry Birds.

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    Guddd-Head21 Фев 2023 в 20:57
    Легенда...
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