Закончилась эпоха. Angry Birds удалят из Google Play

Разработчик компьютерных игр Rovio из Финляндии сообщил о намерении удалить популярную игру Angry Birds из магазина приложений Google Play. Соответствующее заявление по этому поводу опубликовано 21 февраля на официальной странице компании в соцсетях.



Как уточняется в заявлении, Angry Birds будет удалена из магазина Google Play в четверг, 23 февраля. При этом уже загруженная ранее игра продолжит работать на устройствах. Также компания сообщила, что может переименовать игру в магазине App Store в Red’s First Flight.



Ранее «Фонтанка» писала, что у российских видеосервисов начиная с весны 2023 года заканчиваются контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney. Они пропадут из отечественных онлайн-кинотеатров после 28 февраля.

