Транспортный коллапс на юго-востоке города подтянул петербургские пробки до 8 баллов

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    Дорожные пробки в Петербурге к вечернему часу пик 21 февраля доросли до 8 баллов. По данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», для вторника это на 2 балла больше обычного. Свою лепту в это внесла массовая авария на КАД.

    Затор на внутреннем кольце КАД к 17:42 составил уже 12,3 километра. Он тянется от Колтушского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Причиной пробки стала авария на вантовом мосту, произошедшая еще в первом часу дня. Там столкнулись грузовик и три легковые, одна из которых перевернулась. К вечеру на месте остался только «перевертыш», ожидавший эвакуатора, но многокилометровая пробка только растет.

    Также в плотном заторе встали проспект Славы, Невский путепровод, Ивановская улица, Володарский мост и Народная улица. Пробка там в начале шестого часа вечера тянулась на 5,4 километра — от Пражской улицы до проспекта Большевиков. В обратную сторону затор тянется от КАД до Володарского моста, расползаясь и по прилегающим улицам. Проспект Обуховской Обороны оказался загружен на максимальные 10 баллов вместо обычных для этого времени восьми.

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