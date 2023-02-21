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    ДТП с «перевертышем» с середины дня держит многокилометровую пробку на КАД

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    Массовая авария с грузовиком сильно затрудняет движение на кольцевой автодороге Петербурга 21 февраля. Перевернувшийся в результате ДТП автомобиль ждет эвакуатора уже несколько часов.

    Около 12:50 поступила информация о столкновении грузового и трех легковых автомобилей на 57-м километре внутреннего кольца КАД, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Один из столкнувшихся автомобилей перевернулся. На тот момент участники аварии занимали вторую, третью и четвертую полосы, сейчас на месте все еще остается «перевертыш», ожидающий эвакуатор, остальные разъехались.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Затор на внутреннем кольце на данным момент тянется на 8,5 километров, начинаясь почти от Заневки. На внешнем кольце, по данным «Яндекс.Пробок», тоже скопился крупный затор. Длина пробки достигает почти 7 километров.

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    Фото: «Мегаполис»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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