ДТП с «перевертышем» с середины дня держит многокилометровую пробку на КАД

Массовая авария с грузовиком сильно затрудняет движение на кольцевой автодороге Петербурга 21 февраля. Перевернувшийся в результате ДТП автомобиль ждет эвакуатора уже несколько часов.
Около 12:50 поступила информация о столкновении грузового и трех легковых автомобилей на 57-м километре внутреннего кольца КАД, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Один из столкнувшихся автомобилей перевернулся. На тот момент участники аварии занимали вторую, третью и четвертую полосы, сейчас на месте все еще остается «перевертыш», ожидающий эвакуатор, остальные разъехались.
Затор на внутреннем кольце на данным момент тянется на 8,5 километров, начинаясь почти от Заневки. На внешнем кольце, по данным «Яндекс.Пробок», тоже скопился крупный затор. Длина пробки достигает почти 7 километров.