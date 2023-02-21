Смольный согласовал проект санаторного комплекса RBI на Приморском шоссе

Комитет по охране памятников Петербурга выдал положительное заключение о соответствии режимам зон охраны на проект санаторно-курортного комплекса, который планирует возвести на Приморском шоссе группа RBI. Это следует из информации с сайта КГИОП.



Заказчиком выступает ООО «Курортный», входящее в группу RBI. Рядом в пешей доступности — берег Финского залива и пляж «Чудный».

Проект предполагает возведение 6 четырехэтажных корпусов санаторно-курортного комплекса. Общая площадь застройки — чуть более 4 тысяч кв. метров. Максимальная высота построек ‐ 14,45 метра с акцентами до 18,25 метра.