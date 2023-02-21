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    Путин выступил с посланием

    Смольный согласовал проект санаторного комплекса RBI на Приморском шоссе

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    Комитет по охране памятников Петербурга выдал положительное заключение о соответствии режимам зон охраны на проект санаторно-курортного комплекса, который планирует возвести на Приморском шоссе группа RBI. Это следует из информации с сайта КГИОП.

    Заказчиком выступает ООО «Курортный», входящее в группу RBI. Рядом в пешей доступности — берег Финского залива и пляж «Чудный».

    Проект предполагает возведение 6 четырехэтажных корпусов санаторно-курортного комплекса. Общая площадь застройки — чуть более 4 тысяч кв. метров. Максимальная высота построек ‐ 14,45 метра с акцентами до 18,25 метра.

    «Проектная документация соответствует требованиям режима ЗРЗ(38)19 (зона регулируемой застройки. — Прим. ред.)», — говорится в заключении.

    О том, что группа RBI купила участок в Курортном районе — на Приморском шоссе, 441, для строительства санатория, компания рассказала в январе 2021 года. Площадь территории составляет 2 га.

    Участок находится в границах зоны рекреационного назначения, где разрешено создание объектов туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов. Общая площадь пансионата (по информации на момент объявления о покупке участка) должна составить около 11,5 тысячи кв. метров. Общая площадь номерного фонда — 234 номера. В санатории будет создана инфраструктура для оздоровления и досуга.

    По планам застройщика, проект реализуют к 2026 году с перспективой дальнейшего развития этой территории как санаторно-курортной зоны.

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    Комментарии 5

    Гость21 Фев 2023 в 18:37
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