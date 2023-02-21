Сгорели вещи, в больнице девушка. Показываем последствия пожара в общежитии на Художников

Как рассказывают в студенческих пабликах, сильнее всего пострадала комната двух студенток на седьмом этаже здания на проспекте Художников, 16. Девушки лишились вещей и документов, одна из них попала в больницу с ожогами.

Как выглядит общежитие Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна после пожара, разгоревшегося на севере Петербурга, 21 февраля показала читательница «Фонтанки».

Вернуться в свои комнаты, судя по снимкам, едва ли удалось и другим учащимся. Соседние помещения в копоти, досталось коридору и кухне.

В соцсетях студенты рассказывают, что утром слышали сигнал тревоги, но не все на него отреагировали после случаев ложного срабатывания.



В ГУ МЧС по Петербургу сообщали, что из здания были эвакуированы 32 человека, при этом двое — с помощью автоматической лестницы. Сигнал о возгорании в комнате общежития поступил на пульт дежурного немногим позже половины десятого утра, через полчаса пожар потушили. По данным ведомства, выгорело 12 квадратных метров обстановки.

