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    Сгорели вещи, в больнице девушка. Показываем последствия пожара в общежитии на Художников

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    Как выглядит общежитие Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна после пожара, разгоревшегося на севере Петербурга, 21 февраля показала читательница «Фонтанки».

    Как рассказывают в студенческих пабликах, сильнее всего пострадала комната двух студенток на седьмом этаже здания на проспекте Художников, 16. Девушки лишились вещей и документов, одна из них попала в больницу с ожогами.

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    Вернуться в свои комнаты, судя по снимкам, едва ли удалось и другим учащимся. Соседние помещения в копоти, досталось коридору и кухне.

    В соцсетях студенты рассказывают, что утром слышали сигнал тревоги, но не все на него отреагировали после случаев ложного срабатывания.

    В ГУ МЧС по Петербургу сообщали, что из здания были эвакуированы 32 человека, при этом двое — с помощью автоматической лестницы. Сигнал о возгорании в комнате общежития поступил на пульт дежурного немногим позже половины десятого утра, через полчаса пожар потушили. По данным ведомства, выгорело 12 квадратных метров обстановки.

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