В Петербурге тушили пожар в общежитии Университета технологии и дизайна, эвакуировали 32 человека

За полчаса сотрудники МЧС потушили возгорание в одном из помещений общежития Университета технологии и дизайна. Студенты утром боялись выходить из комнат из-за дыма.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 20 февраля, сообщение о пожаре на проспекте Художников, 16А, поступило в 9:39. Судя по видео, в 16-этажном корпусе горело в комнате на 7–8 этаже.
читатель «Фонтанки»
Выгорело 12 квадратных метров.
В 10:12 уже была дана локализация, ликвидация открытого горения.
Из здания были эвакуированы 32 человека, в том числе двое с помощью автоматической лестницы.