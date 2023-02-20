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    В Петербурге тушили пожар в общежитии Университета технологии и дизайна, эвакуировали 32 человека

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    За полчаса сотрудники МЧС потушили возгорание в одном из помещений общежития Университета технологии и дизайна. Студенты утром боялись выходить из комнат из-за дыма.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 20 февраля, сообщение о пожаре на проспекте Художников, 16А, поступило в 9:39. Судя по видео, в 16-этажном корпусе горело в комнате на 7–8 этаже.

    читатель «Фонтанки»

    Выгорело 12 квадратных метров.

    В 10:12 уже была дана локализация, ликвидация открытого горения.

    Из здания были эвакуированы 32 человека, в том числе двое с помощью автоматической лестницы.

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