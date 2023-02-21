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    На месте работает полиция. Неизвестный шар обнаружили на пляже в японской Сидзуоке

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    Полиция в Японии ограничила доступ к пляжу Энсюхама в городе Хамамацу префектуры Сидзуока после того, как на берегу нашли подозрительный шар диаметром около 1,5 метра. Предположительно, как пишет Daiichi TV 21 февраля, объект — металлический.

    Шар обнаружила на берегу местная жительница и обратилась в полицию.

    Сейчас вход на пляж закрыт, движение в районе строго регулируется. Объект проверяют специалисты, приехавшие на место. Фотографии шара направили экспертам сил самообороны Японии и береговой охране.

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    ЯпонияНаходкиШар
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