На месте работает полиция. Неизвестный шар обнаружили на пляже в японской Сидзуоке

Полиция в Японии ограничила доступ к пляжу Энсюхама в городе Хамамацу префектуры Сидзуока после того, как на берегу нашли подозрительный шар диаметром около 1,5 метра. Предположительно, как пишет Daiichi TV 21 февраля, объект — металлический.
Шар обнаружила на берегу местная жительница и обратилась в полицию.
Сейчас вход на пляж закрыт, движение в районе строго регулируется. Объект проверяют специалисты, приехавшие на место. Фотографии шара направили экспертам сил самообороны Японии и береговой охране.