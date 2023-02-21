На месте работает полиция. Неизвестный шар обнаружили на пляже в японской Сидзуоке

Полиция в Японии ограничила доступ к пляжу Энсюхама в городе Хамамацу префектуры Сидзуока после того, как на берегу нашли подозрительный шар диаметром около 1,5 метра. Предположительно, как пишет Daiichi TV 21 февраля, объект — металлический.

Шар обнаружила на берегу местная жительница и обратилась в полицию.