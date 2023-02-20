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    Генсек НАТО подтвердил, что уйдёт в отставку осенью

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    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил информацию об уходе со своего поста осенью этого года. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN в понедельник, 20 февраля.

    «Я ухожу этой осенью. Я уверен, что альянс найдёт достойного человека мне на замену», — отметил, в частности, Столтенберг.

    На вопрос журналиста, готов ли он остаться в своей должности, в случае если его попросят об этом представители входящих в Североатлантический альянс стран, действующий генсек НАТО подчеркнул, что не хотел бы спекулировать о том, что ещё не произошло. «Я сосредоточен на том, чтобы обеспечить помощь НАТО Украине», — резюмировал он.

    Ранее официальный представитель альянса Оана Лунгеску заявила, что Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий, истекающий в сентябре 2023 года.

    «Фонтанка» писала, что после ухода с должности генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг может возглавить Международный валютный фонд (МВФ).

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