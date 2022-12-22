ТV2: Генсек НАТО Йенс Столтенберг может занять пост главы МВФ

Пост главы Международного валютного фонда (МВФ) может занять генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом 21 декабря сообщает норвежский телеканал ТV2 со ссылкой на источник в альянсе.



Телеканал утверждает, что Столтенберга могут назначить на новую должность после того, как закончится срок его полномочий на посту генсека НАТО. По решению альянса по итогам мартовского саммита, он пробудет генсеком до 30 сентября 2023 года.



Йенс Столтенберг — бывший премьер-министр Норвегии. На посту генсека НАТО он находится с октября 2014 года. С 1 октября 2019 года должность главы МВФ занимает Кристалина Георгиева.

