Китайских туристов в Петербурге ждут с термометрами и тестами

Китайских туристов, прибывающих в Петербург самолетами, ждут усиленные проверки, которые проводятся еще с появления первых регулярных рейсов из КНР, рассказала руководитель петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

Как сообщила главный санитарный врач города 20 февраля в эфире канала «Санкт-Петербург», с середины лета прошлого года в Петербурге впервые появился один регулярный рейс из провинции Чэнду по средам, а с 19 февраля добавился еще один — по воскресеньям из Пекина. Их встречают усиленно.

«В рамках усиленного санитарного контроля всем пассажирам проводится дистанционная термометрия, собираются анкетные данные. Организовано дополнительное выборочное тестирование на новую коронавирусную инфекцию — ей подлежит 1% всех прибывших пассажиров. С начала 2023 года ему подверглись 125 прибывших из КНР», — рассказала Башкетова.