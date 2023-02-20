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    Китайских туристов в Петербурге ждут с термометрами и тестами

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    Китайских туристов, прибывающих в Петербург самолетами, ждут усиленные проверки, которые проводятся еще с появления первых регулярных рейсов из КНР, рассказала руководитель петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

    Как сообщила главный санитарный врач города 20 февраля в эфире канала «Санкт-Петербург», с середины лета прошлого года в Петербурге впервые появился один регулярный рейс из провинции Чэнду по средам, а с 19 февраля добавился еще один — по воскресеньям из Пекина. Их встречают усиленно.

    «В рамках усиленного санитарного контроля всем пассажирам проводится дистанционная термометрия, собираются анкетные данные. Организовано дополнительное выборочное тестирование на новую коронавирусную инфекцию — ей подлежит 1% всех прибывших пассажиров. С начала 2023 года ему подверглись 125 прибывших из КНР», — рассказала Башкетова.

    По её словам, у всех проверенных ничего не нашли. «Но контроль усилен, он будет сохраняться и продолжаться», — заверила глава петербургского Роспотребнадзора.

    Как писала «Фонтанка», первые китайские туристы приедут в Петербург уже в феврале — группа желающих отправиться в Россию собралась за считанные дни.

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