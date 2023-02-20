«Адмиралтейские верфи» заплатят 1 миллион рублей пострадавшему от пламени на ледоколе «Иван Папанин»

Вина конкретного мастера во взрыве на строящемся в Петербурге ледоколе не освободила «Адмиралтейские верфи» от финансовой ответственности. Суд у АО выиграл обожженный сотрудник, но 10 миллионов за моральный вред ему не получить.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 20 февраля, поводом для судебной тяжбы стала производственная травма, полученная слесарем-монтажником Степановым на патрульном корабле «Иван Папанин».
15 июня 2020 года на второй палубе корабля, строящегося по заказу Военно-морского флота, случился взрыв. https://www.fontanka.ru/2020/06/15/69315208/ В результате воспламенение смеси ацетилена с воздухом были травмированы трое сотрудников. Одному обожгло стопы, в уголовном деле он получил статус свидетеля. Работник, госпитализированный с ожогами 52% тела, не выжил. Работавший слесарем-монтажником Степанов попал в больницу с ожогами 63% тела и отравлением угарным газом.
Обвинение в нарушении правил безопасности при ведении работ по газопламенной обработке материалов, повлекшем по неосторожности смерть человека, предъявили мастеру участка цеха №8 Сергею Гурцеву. Дело было прекращено в связи с примирением сторон. Согласно материалам, об этом просили Степанов и представитель погибшего.
В сентябре Степанов подал иск о возмещении морального вреда к «Адмиралтейским верфям». В заявлении он отметил длительность лечения, год, который вынужден был провести на больничном. Среди последствий: ограничения в еде и запрет находиться на солнце.
Истец просил 10 миллионов рублей. Ответчик настаивал, что не по адресу: вины верфей в травмах и сопутствующих страданиях слесаря нет.
Суд указал, что вред, причинённый конкретным сотрудником «Адмиралтейских верфей» при исполнении трудовых обязанностей, не освобождает акционерное общество от его возмещения. Размер компенсации сократили до 1 миллиона рублей.