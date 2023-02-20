«Адмиралтейские верфи» заплатят 1 миллион рублей пострадавшему от пламени на ледоколе «Иван Папанин»

Вина конкретного мастера во взрыве на строящемся в Петербурге ледоколе не освободила «Адмиралтейские верфи» от финансовой ответственности. Суд у АО выиграл обожженный сотрудник, но 10 миллионов за моральный вред ему не получить.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 20 февраля, поводом для судебной тяжбы стала производственная травма, полученная слесарем-монтажником Степановым на патрульном корабле «Иван Папанин».



15 июня 2020 года на второй палубе корабля, строящегося по заказу Военно-морского флота, случился взрыв. https://www.fontanka.ru/2020/06/15/69315208/ В результате воспламенение смеси ацетилена с воздухом были травмированы трое сотрудников. Одному обожгло стопы, в уголовном деле он получил статус свидетеля. Работник, госпитализированный с ожогами 52% тела, не выжил. Работавший слесарем-монтажником Степанов попал в больницу с ожогами 63% тела и отравлением угарным газом.

