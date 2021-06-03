Дело о пожаре на ледоколе «Иван Папанин» в Петербурге, где один погиб и двое пострадали, закончилось миром

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство потерпевших о примирении с сотрудником «Адмиралтейских верфей», которого обвиняли в «нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ» после смертельного пожара на строящемся ледоколе.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 3 июня, Сергея Гурциева обвиняли в том, что он 15 июня 2020 года не проконтролировал работу своего подчиненного. Сначала он допустил его к работам по газопламенной обработке металлов в одежде без огнезащиты. Потом не проверил после ремонта используемую им горелку, а также не распорядился убрать в спецпомещение после окончания работ электросварочные, газосварочные (газорезательные) шланги и инструмент, применяемые для проведения огневых работ. В итоге всех этих факторов, когда работник зажег отремонтированную горелку в помещении, произошло воспламенение смеси ацетилена с воздухом, которое задело не только рабочего (он скончался в больнице от ожогов), но людей, находящихся на второй палубе левого борта. Двое попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом.

