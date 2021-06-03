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Дело о пожаре на ледоколе «Иван Папанин» в Петербурге, где один погиб и двое пострадали, закончилось миром

Суд прекратил уголовное дело в отношении мастера цеха «Адмиралтейских верфей» после пожара на ледоколе «Иван Папанин»

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство потерпевших о примирении с сотрудником «Адмиралтейских верфей», которого обвиняли в «нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ» после смертельного пожара на строящемся ледоколе.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 3 июня, Сергея Гурциева обвиняли в том, что он 15 июня 2020 года не проконтролировал работу своего подчиненного. Сначала он допустил его к работам по газопламенной обработке металлов в одежде без огнезащиты. Потом не проверил после ремонта используемую им горелку, а также не распорядился убрать в спецпомещение после окончания работ электросварочные, газосварочные (газорезательные) шланги и инструмент, применяемые для проведения огневых работ. В итоге всех этих факторов, когда работник зажег отремонтированную горелку в помещении, произошло воспламенение смеси ацетилена с воздухом, которое задело не только рабочего (он скончался в больнице от ожогов), но людей, находящихся на второй палубе левого борта. Двое попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом.

Потерпевшие и их представители в суде настаивали на примирении с подсудимым, в том числе и из-за возмещения им причиненного вреда.

Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Гурцева прекратил в связи с примирением сторон.

Как писала «Фонтанка», взрыв без возгорания произошел на второй палубе строящегося «Ивана Папанина» при производстве ремонтно-строительных работ 15 июня около 11 утра. После пожара корабль поставили на проветривание. Работы были временно приостановлены.

Патрульный головной корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 (шифр «Арктика») с заводским номером 02460 строится с 2016 года. В 2019-м его должны были сдать заказчику, но сроки передвинули на 2023-й.

Проект 23550 способен преодолевать лед толщиной 1,7 метра. Его назначение — охрана арктических территорий, конвоирование и буксировка задержанных судов, перевозка специальных грузов.

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