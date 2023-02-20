«Я очень замёрз». В «Зенит» приехал ещё один бразилец

Новичок футбольного клуба «Зенит» Роберт Ренан провел первую тренировку вместе с командой на «Газпром Арене». Также он давал первое интервью, в котором рассказал о своих впечатлениях от команды и погоды.



«Меня встретили здесь очень радушно, в раздевалке познакомился со всеми, прием был тёплым. В «Зените» много бразильцев, это поможет скорее влиться в коллектив», — заявил он в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.



По словам Ренана, он добирался до Петербурга почти сутки, а по прибытии сильно замёрз.



«Да, я очень замерз, мне показалось, что снаружи такой холод! Со временем я привыкну к новому климату, но погодный фактор не станет для меня серьезной помехой».

