«Я очень замёрз». В «Зенит» приехал ещё один бразилец

Новичок футбольного клуба «Зенит» Роберт Ренан провел первую тренировку вместе с командой на «Газпром Арене». Также он давал первое интервью, в котором рассказал о своих впечатлениях от команды и погоды.
«Меня встретили здесь очень радушно, в раздевалке познакомился со всеми, прием был тёплым. В «Зените» много бразильцев, это поможет скорее влиться в коллектив», — заявил он в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.
По словам Ренана, он добирался до Петербурга почти сутки, а по прибытии сильно замёрз.
«Да, я очень замерз, мне показалось, что снаружи такой холод! Со временем я привыкну к новому климату, но погодный фактор не станет для меня серьезной помехой».
Играть в «Зените» он будет под 77-м номером, что означает год, когда его родная команда «Коринтианс» после продолжительного периода без трофеев вновь стала чемпионом.
Напомним, что Ренан пришел в «Зенит» в рамках сделки, участниками которой стали пять игроков. Подробнее об этой истории читайте здесь.