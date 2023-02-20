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    «Я очень замёрз». В «Зенит» приехал ещё один бразилец

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    7 комментариев

    Новичок футбольного клуба «Зенит» Роберт Ренан провел первую тренировку вместе с командой на «Газпром Арене». Также он давал первое интервью, в котором рассказал о своих впечатлениях от команды и погоды.

    «Меня встретили здесь очень радушно, в раздевалке познакомился со всеми, прием был тёплым. В «Зените» много бразильцев, это поможет скорее влиться в коллектив», — заявил он в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

    По словам Ренана, он добирался до Петербурга почти сутки, а по прибытии сильно замёрз.

    «Да, я очень замерз, мне показалось, что снаружи такой холод! Со временем я привыкну к новому климату, но погодный фактор не станет для меня серьезной помехой».

    Играть в «Зените» он будет под 77-м номером, что означает год, когда его родная команда «Коринтианс» после продолжительного периода без трофеев вновь стала чемпионом.

    Напомним, что Ренан пришел в «Зенит» в рамках сделки, участниками которой стали пять игроков. Подробнее об этой истории читайте здесь.

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    Комментарии 7

    Гость20 Фев 2023 в 19:52
    Графиня бежит пруду.
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