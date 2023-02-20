Нидерланды объявили о высылке 17 российских дипломатов

Российская дипмиссия в Нидерландах сократится. Страну должны покинуть 17 дипломатов из РФ в соответствии с решением об уравнении численности сотрудников. Об этом 20 февраля заявил глава службы военной разведки и безопасности Нидерландов Ян Свилленс, передает «Коммерсантъ».



Ранее сообщалось о том, что страну должны будут покинуть десять российских дипломатов, однако Свилленс назвал число почти вдвое больше. Кроме прочего, Нидерланды перестали принимать новых людей, якобы являющихся сотрудниками российской разведки.

В понедельник в Петербурге закрылось Генконсульство Нидерландов. Московское посольство пока продолжит работу.