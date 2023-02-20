    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -9

    2 м/с, вос

    747мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd74.76eur79.61

    В Казани женщина привязала к машине двух тибетских мастифов, чтобы не отдавать её приставам

    1924
    11 комментариев

    Судебным приставам в Казани пришлось понервничать в попытках забрать арестованный автомобиль у должницы. Женщина настолько не хотела расставаться с кроссовером, что приставила к нему зубастую охрану.

    Фото: ГУ ФССП по Республике Татарстан
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает ГУ ФССП по Татарстану 20 февраля, судебный пристав пришла изъять арестованный Skoda Yeti, который женщина купила в кредит. Долг перед банком она не погасила и набрала других займов, всего на общую сумму в 1 млн 900 тысяч рублей. Однако пристав не смогла сразу забрать автомобиль, к его колесам должница привязала двух тибетских мастифов. В качестве подмоги пришлось звать сотрудников полиции, после чего должница все же отвязала собак и увела их в дом.

    Из-за того, что женщина не погасила долги добровольно в установленный законом срок, было также вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора в размере почти 140 тысяч рублей. Кроссовер изъят.

    Фото: ГУ ФССП по Республике Татарстан

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КазаньАрест автомобиляКурьезПриставыИсполнительный сбор
    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close