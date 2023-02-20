В Казани женщина привязала к машине двух тибетских мастифов, чтобы не отдавать её приставам

Судебным приставам в Казани пришлось понервничать в попытках забрать арестованный автомобиль у должницы. Женщина настолько не хотела расставаться с кроссовером, что приставила к нему зубастую охрану.
Как сообщает ГУ ФССП по Татарстану 20 февраля, судебный пристав пришла изъять арестованный Skoda Yeti, который женщина купила в кредит. Долг перед банком она не погасила и набрала других займов, всего на общую сумму в 1 млн 900 тысяч рублей. Однако пристав не смогла сразу забрать автомобиль, к его колесам должница привязала двух тибетских мастифов. В качестве подмоги пришлось звать сотрудников полиции, после чего должница все же отвязала собак и увела их в дом.
Из-за того, что женщина не погасила долги добровольно в установленный законом срок, было также вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора в размере почти 140 тысяч рублей. Кроссовер изъят.