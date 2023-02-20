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    Петербургу на зависть: в Москве готовятся открыть Большую кольцевую линию метро

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    Большую кольцевую линию (БКЛ) могут открыть в Москве до конца февраля, пишет MSK1.RU со ссылкой на источники.

    Как сообщает издание 20 февраля, открытие может состояться уже 22 февраля или, возможно, 28 февраля.

    На линию, как пишут журналисты, на линию уже перегоняют составы, запущено новое электродепо «Нижегородское». В начале февраля, как писали РИА Новости, мэр Москвы Сергей Собянин предлагал открыть БКЛ лично президенту Владимиру Путину.

    Если говорить о планах по вводу новых станций в Петербурге, то ближайшие — это «Горный институт», «Путиловская» и «Юго-Западная», все они должны быть достроены, как писала «Фонтанка», в 2024-м.

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