Дворцовый мост засияет по-новому. Его подсветка устарела

Дворцовый мост в Петербурге получит новую архитектурно-художественную подсветку. Об этом «Фонтанке» 20 февраля рассказали в СПб ГБУ «Ленсвет». Сейчас выполняются проектные работы.
«На сегодняшний день в рамках программы ПАО «Газпром» по комплексному благоустройству Санкт-Петербурга выполняются проектные работы по устройству новой архитектурно-художественной подсветки Дворцового моста. Применение принципиально новых решений в новом световом оформлении достопримечательности не планируется», — рассказали в учреждении.
В «Ленсвете» уточнили, что существующее оборудование морально и физически устарело.
Сейчас концепция архитектурно-художественной подсветки находится на этапе согласования в комитете по охране памятников.
Из информации на сайте Смольного следует, что проектную документацию по устройству новой подсветки разработала московская компания «Мартини Рус», которой владеют Фарида Вахитова (60%) и Наталья Морозова (40%).
В феврале подсветка моста уже гасла из-за неисправного кабеля.