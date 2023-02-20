Дворцовый мост засияет по-новому. Его подсветка устарела

Дворцовый мост в Петербурге получит новую архитектурно-художественную подсветку. Об этом «Фонтанке» 20 февраля рассказали в СПб ГБУ «Ленсвет». Сейчас выполняются проектные работы.



«На сегодняшний день в рамках программы ПАО «Газпром» по комплексному благоустройству Санкт-Петербурга выполняются проектные работы по устройству новой архитектурно-художественной подсветки Дворцового моста. Применение принципиально новых решений в новом световом оформлении достопримечательности не планируется», — рассказали в учреждении.

В «Ленсвете» уточнили, что существующее оборудование морально и физически устарело.