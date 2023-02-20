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    Дворцовый мост засияет по-новому. Его подсветка устарела

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    Дворцовый мост в Петербурге получит новую архитектурно-художественную подсветку. Об этом «Фонтанке» 20 февраля рассказали в СПб ГБУ «Ленсвет». Сейчас выполняются проектные работы.

    «На сегодняшний день в рамках программы ПАО «Газпром» по комплексному благоустройству Санкт-Петербурга выполняются проектные работы по устройству новой архитектурно-художественной подсветки Дворцового моста. Применение принципиально новых решений в новом световом оформлении достопримечательности не планируется», — рассказали в учреждении.

    В «Ленсвете» уточнили, что существующее оборудование морально и физически устарело.

    Сейчас концепция архитектурно-художественной подсветки находится на этапе согласования в комитете по охране памятников.

    Из информации на сайте Смольного следует, что проектную документацию по устройству новой подсветки разработала московская компания «Мартини Рус», которой владеют Фарида Вахитова (60%) и Наталья Морозова (40%).

    В феврале подсветка моста уже гасла из-за неисправного кабеля.

    Дворцовый мост впервые получил архитектурно-художественную подсветку в 1997 году. В дальнейшем оборудование художественной подсветки сооружения модернизировалось, в 2010 году металлогалогенные светильники сменили светодиодные. Подсветка может окрашиваться разными цветами.

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