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    Коммунальщики рассказали, сколько снега намело в Петербурге за сутки

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Зима в Петербурге не отступает. Если в начале недели коммунальщики в основном вывозили снег, что собрали ранее, то к концу намело свежего. Забот добавило и похолодание после плюсовых температур.

    Пришедший в выходные снегопад за минувшие сутки намел Петербургу 3,3 сантиметра снега, сообщает 20 февраля пресс-служба комитета по благоустройству. В воскресенье на основные магистрали города вышли большие комбинированные машины с отвалами. Одновременно продолжали вывозить ранее выпавший снег, который был собран в валы по краям проезжей части. Основной вывоз пришелся на первые три дня недели, а всего за 7 дней на утилизацию отправили 58 тысяч кубов. С конца недели также пришлось усилить борьбу со скользкостью: после «плюса» все застыло, а погоду обещают еще холоднее, добавляют в комитете.

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    В понедельник петербургские улицы убирают 889 машин и 926 дворников. Еще 260 тракторов и грузовиков и 924 садовника работают на территориях зеленых зон. По вопросам уборки улиц можно обращаться по телефону круглосуточной дежурной службы комитета 314-60-13.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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