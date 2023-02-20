Коммунальщики рассказали, сколько снега намело в Петербурге за сутки

Зима в Петербурге не отступает. Если в начале недели коммунальщики в основном вывозили снег, что собрали ранее, то к концу намело свежего. Забот добавило и похолодание после плюсовых температур.



Пришедший в выходные снегопад за минувшие сутки намел Петербургу 3,3 сантиметра снега, сообщает 20 февраля пресс-служба комитета по благоустройству. В воскресенье на основные магистрали города вышли большие комбинированные машины с отвалами. Одновременно продолжали вывозить ранее выпавший снег, который был собран в валы по краям проезжей части. Основной вывоз пришелся на первые три дня недели, а всего за 7 дней на утилизацию отправили 58 тысяч кубов. С конца недели также пришлось усилить борьбу со скользкостью: после «плюса» все застыло, а погоду обещают еще холоднее, добавляют в комитете.