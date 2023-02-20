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    «Эй, руссе! Ты почему по-русски разговариваешь?» На российского болельщика напали на матче в Швейцарии

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    На российского болельщика Артема Овсянникова напали во время матча 21-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт». Как сообщает 20 февраля «Спорт-Экспресс», его атаковали после того, как он стал снимать видео на фан-секторе. Нападающий несколько раз прокричал «Эй, руссе! Ты почему по-русски разговариваешь?»

    «Я учусь во Фрайбурге, а по выходным люблю выбираться на футбол. На этот раз выбор пал на встречу швейцарской Суперлиги «Базель» — «Серветт». Зашел на сайт, купил самый дешевый билет. Как выяснилось позднее, это фан-сектор, хотя никаких указаний на этот счет не заметил», — объяснил Овсянников.

    По его словам, к нему подошел один из фанатов, пнул его по ноге и потребовал удалить видео. После этого к нему подошел другой фанат, потянул за куртку и куда-то потащил. Артем стал звать на помощь. Подоспели стюарды стадиона, и нападающий скрылся. Овсяников написал заявление в полицию и обратился в службу безопасности «Базеля».

    «Их главный (главный службы безопасности «Базеля». — Прим. ред.) заметил, что нападавшим грозит попадание в черный список, большой штраф и, возможно, арест. Кроме того, я сообщил об инциденте полицейским. Они составили протокол, пообещали объявить нарушителей в розыск», — отметил Овсянников.

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    ШвейцарияПроисшествияСпорт
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    Комментарии 40

    Гость20 Фев 2023 в 14:45
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