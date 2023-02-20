В Новосибирске отменили выборы мэра жителями города

В Кольцово и Новосибирске отменили прямые выборы мэра. Теперь их будет выбирать конкурсная комиссия.

Как пишет НГС, 20 февраля решение об отмене выборов принял местный парламент. При этом депутаты спорили. Коммунисты, к примеру, не понимали к чему спешка — следующие выборы должны были быть только в 2024 году, а законопроект приняли в двух чтениях. Им ответили, что текст «очень простой». Другие депутаты возмутились тому, что их, как народных избранников, не допускают в процедуре отбора кандидатов. Действующий мэр поддержал инициативу.

По смыслу закона, выбирать кандидатов в мэры будут «члены конкурсной комиссии по результатам конкурса». Свой пост победитель будет занимать пять лет.