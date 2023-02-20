Начинается короткая рабочая неделя — большая редкость

Новая рабочая неделя для большинства россиян будет очень короткой. Нас ждут четыре выходных дня подряд: с 23 по 26 февраля.



23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, он нерабочий. В этом году он выпал на четверг. Рабочий день среды, 22 февраля, предпраздничный, поэтому он сократится на час. Пятница, 24 февраля, стала нерабочей за счет переноса выходного с воскресенья, 1 января.



25 и 26 февраля — обычные суббота и воскресенье, напоминает Роструд. Правда, для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, 25 февраля будет все-таки рабочим днем.

