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    Начинается короткая рабочая неделя — большая редкость

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    2 комментария

    Новая рабочая неделя для большинства россиян будет очень короткой. Нас ждут четыре выходных дня подряд: с 23 по 26 февраля.

    23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, он нерабочий. В этом году он выпал на четверг. Рабочий день среды, 22 февраля, предпраздничный, поэтому он сократится на час. Пятница, 24 февраля, стала нерабочей за счет переноса выходного с воскресенья, 1 января.

    25 и 26 февраля — обычные суббота и воскресенье, напоминает Роструд. Правда, для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, 25 февраля будет все-таки рабочим днем.

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