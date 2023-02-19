СКА обыграл «Трактор». Это четвертая победа армейцев в последних пяти матчах

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора», проходивший 19 февраля в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
Голы за СКА забили Дмитрий Яшкин (5-я минута), Святослав Гребенщиков (30), Михаил Воробьев (45) и Степан Фальковский (59). Автором единственной шайбы у «Трактора» стал Тему Пулккинен (53).
СКА выиграл четыре из последних пяти матчей. Следующим соперником армейцев станет «Куньлунь». Игра пройдет 21 февраля в Петербурге.