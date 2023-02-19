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    На Неве девушка провалилась под лёд

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    Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга 19 февраля не дали утонуть девушке в Неве.

    Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, молодая женщина провалилась под лёд в Кировске. Пожарные 127-й ПЧ Леноблпожспаса, прибыв на место, вытащили её на берег, а спасатели оказали ей первую помощь и передали медикам скорой.

    ГУ МЧС по Петербургу предупреждало, что в ветреное воскресенье возможно активное разрушение ледового покрова, в связи с чем выход на лёд очень опасен. Но на некоторых предупреждения не действуют. С рыбаками на Ладожском озере весь день проводили беседы спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги совместно с представителями полиции, ГИМС и администрации.

    Вода в Неве днём поднималась на 65 см выше ординара у Горного института. К 19:15 уровень опустился до плюс 58 см.

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