МЧС: В Петербурге ветер, возможно разрушение льда. Вода в Неве прибывает

В воскресенье, по данным СЗ УГМС, в городе ожидается усиление ветра и возможно разрушение ледового покрова. Выход на лёд очень опасен, подчёркивают в МЧС.

ГУ МЧС по Петербургу 19 февраля предупреждает о непогоде и связанных с этим опасностях.

Ветер сегодня не западный, а восточный, но вода в Неве всё равно немного поднялась. По данным на 13 часов, на ординаре у Горного института плюс 63 см, за час уровень прибавил 3 см.



Последний раз угроза наводнения в Петербурге была 10 февраля. Ветер нагнал воду с залива, дамбу пришлось закрыть, МЧС также предупреждало о вероятном разрушении льда.

