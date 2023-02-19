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    МЧС: В Петербурге ветер, возможно разрушение льда. Вода в Неве прибывает

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    ГУ МЧС по Петербургу 19 февраля предупреждает о непогоде и связанных с этим опасностях.

    В воскресенье, по данным СЗ УГМС, в городе ожидается усиление ветра и возможно разрушение ледового покрова. Выход на лёд очень опасен, подчёркивают в МЧС.

    Ветер сегодня не западный, а восточный, но вода в Неве всё равно немного поднялась. По данным на 13 часов, на ординаре у Горного института плюс 63 см, за час уровень прибавил 3 см.

    Последний раз угроза наводнения в Петербурге была 10 февраля. Ветер нагнал воду с залива, дамбу пришлось закрыть, МЧС также предупреждало о вероятном разрушении льда.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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