Под обстрелом в России погибла девушка, а Кадыров захотел создать свою ЧВК: новости СВО за 19 февраля

Под обстрел ВСУ сегодня попали сразу несколько белгородских сёл Фото: Вячеслав Гладков / T.me Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 февраля 2023 года.



Внутренняя политика Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Bell*. Ранее оно было признано иноагентом, причина блокировки не уточняется. Также под блокировку попал сайт киберспортивной команды Natus Vincere. В ее составах играют участники из России, Украины, Грузии и других стран. Следственный комитет подтвердил версии о том, что теракт на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы. Об этом глава ведомства Александр Бастрыкин сообщил в интервью ТАСС. По его информации, уже установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к этому преступлению, в их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь из них — под стражей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что планирует создать собственную частную военную компанию. На это его вдохновил пример ЧВК «Вагнер». — Уже сейчас можно уверенно говорить, что «Вагнер» железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что всё получится, — написал Кадыров в телеграм-канале.



В Крыму тем временем национализировали около 700 объектов, которые принадлежат украинцам — и планируют расширить этот список. — Работа комиссии по выявлению имущества, принадлежащего гражданам и государствам, совершающим в отношении России недружественные действия, продолжается и будет продолжена до тех пор, пока мы не наведем в этом вопросе полный порядок, — сообщил ТАСС Владимир Константинов, председатель крымского Госсовета. — Несмотря на то что основной целью работы в этом направлении является установление справедливости и порядка, национализация активов украинских олигархов должна стать серьезным источником доходов республики.

В Белгородской области девушка погибла под обстрелом. Она жила в селе Новая Таволжанка. — В момент прилета снарядов она находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, — сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Внешняя политика Нидерланды решили ограничить число работающих в стране российских дипломатов, а также закрыть российское торговое представительство. В российском МИДе пообещали дать «соответствующий ответ». Несколько заявлений — тезисно: премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал оказать союзникам поддержку, если те предоставят Украине истребители; глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал продемонстрировать Путину силу, раз «ни дипломатия, ни жесткие экономические санкции» не изменили его курс; премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз может дойти до отправки в Украину «миротворческих войск»; президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция не выступала и никогда не выступает за разгром России; однако он считает, что украинское наступление должно «пошатнуть российский фронт» и «заставить Москву вернуться за стол переговоров»; глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поделился мнением, что Украина уже стала частью европейской семьи — это решение осталось только «институционализировать»; президент Чехии Петр Павел объяснил, что не в интересах стран Запада поддерживать сценарии, способные привести к развалу России — ведь тогда у Запада «может быть больше проблем» и «не с кем будет вести переговоры о разоружении».

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.